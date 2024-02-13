Псковская область успешно справляется с отработкой информационных угроз

18:24, 13 февраля 2024, ПАИ

Заместитель полномочного представителя Президента РФ в Северо-Западном федеральном округе Любовь Совершаева провела совещание по итогам деятельности Центра управления регионом Псковской области. Обсуждены вопросы сотрудничества Центра управления регионом с правительством Псковской области. Одним из ключевых стал вопрос пресечения возникновения и распространения фейков.

Эта тема очень важна для Псковской области в силу общих границ со странами – членами блока НАТО. Вчера в ходе рабочей встречи полномочный представитель президента России в СЗФО Александр Гуцан поручил губернатору региона Михаилу Ведерникову держать на личном контроле оперативный мониторинг интернет-пространства и организовывать адекватное реагирование, чтобы не допускать вмешательства из-за рубежа во внутренние дела нашей страны. В том числе и этот вопрос рассматривался сегодня на заседании Национального антитеррористического комитета России.

Всего за 2023 год ЦУР Псковской области удалось выявить и опровергнуть семь фейков. Они касались тематики СВО, здравоохранения и угроз террористического характера. Также была выявлена крупная фишинговая рассылка на адреса и аккаунты сотрудников бюджетных организаций якобы от лица руководителей региональных органов власти, пресечено распространений фейковой информации, создающей угрозы безопасности детей.

Любовь Совершаева обратила особое внимание на необходимость поддерживать постоянное тесное взаимодействие исполнительных органов власти, правоохранительных ведомств, силовых структур и ЦУРа для выявления и пресечения возникающей недостоверной, фейковой информации, а также разъяснения происходящего и оперативного информирования местных жителей.

Она подчеркнула, что в Псковской области уже выстроена качественная межведомственная работа, которая дает положительные результаты. И следствие этого – значительное снижение количества жалоб и вопросов в системе «Инцидент Менеджмент».

Также, как добавил Айк Аджоглян, комплексная работа органов власти с ЦУР по противодействию возникновения и распространения недостоверных данных в информационном поле существенным образом помогает предотвратить возможные негативные последствия не только для органов власти, но и для самих граждан.

В совещании приняли участие заместитель губернатора Псковской области по внутренней политике Александр Серавин, начальник управления по работе с СЗФО АНО «Диалог Регионы» Айк Аджоглян, а также руководство ЦУРа и информационного блока региона.