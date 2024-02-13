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Общество

Маленькая псковичка присоединилась к волонтёрскому движению в поддержку бойцов СВО

Шестилетняя псковичка Соня Колосова присоединилась к волонтёрскому движению в поддержку участников СВО, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Помогать бойцам спецоперации Колосовы начали осенью 2022 года. Сначала мать Сони Елена помогала с доставкой груза, а затем сама начала организовывать сборы.

Маленькая Соня вместе с мамой сотрудничает с волонтёрским движением «Русская медведица», привозит туда всё, что успела насобирать за неделю, а также помогает фасовать коробки. «Соню от нас не отсоединить. Она всегда с нами, на каждой погрузке», – сказала волонтёр организации «Русская медведица» Юлия.

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