Маленькая псковичка присоединилась к волонтёрскому движению в поддержку бойцов СВО

21:58, 13 февраля 2024, ПАИ

Шестилетняя псковичка Соня Колосова присоединилась к волонтёрскому движению в поддержку участников СВО, сообщает телеканал «Первый Псковский».

Помогать бойцам спецоперации Колосовы начали осенью 2022 года. Сначала мать Сони Елена помогала с доставкой груза, а затем сама начала организовывать сборы.

Маленькая Соня вместе с мамой сотрудничает с волонтёрским движением «Русская медведица», привозит туда всё, что успела насобирать за неделю, а также помогает фасовать коробки. «Соню от нас не отсоединить. Она всегда с нами, на каждой погрузке», – сказала волонтёр организации «Русская медведица» Юлия.