Житель Псковского района фиктивно прописал иностранную гражданку

08:59, 14 февраля 2024, ПАИ

Житель Псковского района незаконно зарегистрировал иностранную гражданку. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

В ноябре 2023 года в одной из деревень Псковского района безработный 43-летний мужчина фиктивно поставил на миграционный учет гражданку Таджикистана.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

В полиции напоминают жителям Псковской области об ответственности, предусмотренной законодательством за подобного рода противоправные деяния. В соответствии со статьёй 322.3 УК РФ правонарушителей могут оштрафовать на сумму до 500 тысяч рублей. Также за данное нарушение псковичам грозят принудительные работы на срок до трёх лет, лишение права на несколько лет занимать определённые должности и заниматься определённой деятельностью или лишение свободы на срок до трёх лет.