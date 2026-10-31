В Печорах завершилось расследование убийства по неосторожности во время ссоры

17:18, 31 октября 2026, ПАИ

Следственные органы Следственного комитета России по Псковской области завершили расследование уголовного дела об убийстве по неосторожности. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе ведомства.

По версии следствия, в середине августа возле одного из развлекательных заведений в Печорах между мужчинами произошла ссора. Во время неё 23-летний местный житель ударил знакомого рукой, из-за чего тот упал и ударился головой о тротуарную плитку. Несмотря на оказанную медицинскую помощь, пострадавший скончался в лечебном учреждении.

Сейчас печерянин обвиняется в совершении преступления по части 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

В настоящее время следствие собрало достаточную доказательственную базу, уголовное дело направлено в суд для рассмотрения.