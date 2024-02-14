Псковичи рассказали, будут ли дарить подарки на День святого Валентина

11:47, 14 февраля 2024, ПАИ

14% псковичей собираются дарить подарки на День всех влюблённых, следует из опроса SuperJob.

Кроме того, некоторые псковичи планируют поздравить родителей, друзей и детей. А 75% опрошенных не планируют дарить подарки.

Мужья готовы подарить своим жёнам подарок стоимостью 4 200 рублей, подарок девушке обойдётся в 4 000 рублей, мужьям – 2 800 рублей, парням – 3 100 рублей.

Ранее псковичи рассказали, планируют ли праздновать День святого Валентина.