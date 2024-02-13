Псковичи рассказали, будут ли праздновать День святого Валентина

09:22, 13 февраля 2024, ПАИ

75% псковичей не будут праздновать День всех влюблённых. Таковы данные опроса сервиса по поиску работы SuperJob.

Отметить праздник планирует лишь каждый восьмой опрошенный (12%). В основном изъявили желание отпраздновать День святого Валентина респонденты младше 34 лет (21%).

Кроме того, трое из 10 мужчин будут покупать цветы для своих вторых половинок. Чаще всего радуют букетами мужчины моложе 34 лет (52%).

Ранее псковичи рассказали, что их больше всего привлекает в выборе работодателя, а каждый десятый рекрутер в Пскове отказывал в трудоустройстве из-за наличия у соискателя татуировок.

Также псковичи рассказали о распределении семейного бюджета.