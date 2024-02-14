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Общество

Финские шкурки песца не пропустили в Псковскую область

Ввоз 42 шкурок голубого песца, произведённых в Финляндии, пресекли на российско-эстонской границе на автомобильном пункте пропуска «Шумилкино» в Псковской области. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Финские шкурки песца не пропустили в Псковскую область. Фото: пресс-служба Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора

Груз в виде пресно-сухих шкурок пушных зверей и их частей для пушно-мехового производства экспортировался из Евросоюза в Азербайджан. В ветеринарном сертификате отсутствовала информация о маркировке товара, позволяющая установить его соответствие ветеринарным сопроводительным документам.

Ввоз груза на таможенную территорию ЕАЭС запрещён, оформлена декларация о возврате груза.

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