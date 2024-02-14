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Общество

Председатель КУГИ Псковской области Наталья Серебренникова станет гостьей программы «Среда обитания»

Программа «Среда обитания» выйдет в эфир радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове в среду, 14 февраля, в 14:00. Собеседником ведущих Максима Андреева и Елены Лешкиной станет председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова.

Председатель КУГИ Псковской области Наталья Серебренникова станет гостьей программы «Среда обитания». Фото: ПАИ

Кто и на каких условиях сможет получить землю в рамках регионального проекта «Псковский гектар»? Как обстоят дела с формированием генпланов приграничных районов? В чём суть территориального планирования Псковской области? Какие цифровые услуги предоставляет жителям региона КУГИ?

Об этом и многом другом – в эфире программы «Среда обитания» сегодня в 14:00. Видеотрансляцию программы смотрите на сайте Псковского агентства информации и в официальной группе ПАИ в «ВКонтакте».

Задать вопросы гостье эфира можно по телефону (8 8112) 672-883.

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