Футболиста московского «Спартака» приговорили к шести годам тюрьмы

15:03, 14 февраля 2024, ПАИ

Суд Амстердама признал футболиста московского «Спартака» Квинси Промеса виновным по делу о контрабанде наркотиков, сообщает ТАСС.

По их данным, в конце января 2020 года в порту Антверпена контрабандистам удалось выгрузить партию кокаина весом 650 килограммов и перевезти её в ангар недалеко от порта. Таможня перехватила другую партию весом более 712 килограммов на том же судне. Доказательная база против подозреваемых в основном строится из перехваченных сообщений.

Прокуратура Амстердама называет футболиста руководителем сети. Якобы под его руководством в Нидерланды ввезли более тонны наркотических веществ. Суд назначил ему наказание в виде шести лет лишения свободы.

На данный момент Квинси Промес находится на сборах со своей командой в ОАЭ.

Ранее сообщалось, что ФК «Луки-Энергия» выбрали нового маскота для своей команды.