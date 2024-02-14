Представитель иностранной компании пытался дать взятку псковскому таможеннику
Представитель иностранной компании пытался дать взятку таможеннику на границе в Себежском районе, сообщили ПАИ в пресс-службе прокуратуры Псковской области.
Представитель иностранного юрлица предложил деньги таможенному инспектору на посту многостороннего автомобильного пункта пропуска «Бурачки». Он рассчитывал ускорить процедуру таможенного оформления и освободить юридическое лицо от административной ответственности. Однако таможенный инспектор проинформировал об этом правоохранительные органы.
Прокуратура Себежского района в отношении юридического лица возбудила дело об административном правонарушении по части 1 статьи 19.28 КоАП РФ (незаконное вознаграждение от имени юридического лица).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде административного штрафа в размере до трёхкратной суммы денежных средств, незаконно переданных от имени юридического лица.
Дело направили в суд для рассмотрения.
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