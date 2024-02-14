Как можно будет получить участок в рамках программы «Псковский гектар», рассказала эксперт

17:15, 14 февраля 2024, ПАИ

Кому и как можно будет получить земельный участок для безвозмездного пользования в рамках проекта «Псковский гектар», рассказала председатель комитета по управлению государственным имуществом Псковской области Наталья Серебренникова в программе «Среда обитания» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове сегодня, 14 февраля.

По словам гостьи радиоэфира, на данный момент идёт активная работа над разработкой нового регионального проекта. Как только рабочая группа завершит свою работу и проект будет одобрен, он сразу будет направлен для рассмотрения в Псковское областное Собрание депутатов.

Работа в рамках проекта ведётся по двум направлениям. Во-первых, определяется перечень специальностей, которым будет дано право на получение участка в безвозмездное пользование. Второе направление – расширение перечня муниципальных образований для развития личного подсобного хозяйства и КФХ, уточнила Наталья Серебренникова.

Жители региона смогут взять как небольшой участок для индивидуального жилищного строительства, так и крупный полевой земельный участок для личного подсобного хозяйства за пределами населённого пункта, пояснила эксперт. «В течение пяти лет надо заниматься ведением хозяйства. По истечении этого времени будет понятно, есть ли возможность дальнейшего использования участка, аренды или выкупа», – рассказала Наталья Серебренникова добавив, что все эти пять лет за аренду участка платить не придётся.

Выкупить участок можно будет за 3 % от кадастровой стоимости, уточнила гостья эфира. «В сельских населённых пунктах – это 800-1 500 рублей. Нужно смотреть выкупную стоимость земельного участка. Есть участки по кадастровой стоимости и 150 тысяч, и 300. В каждом населённом пункте нужно смотреть кадастровую стоимость земельного участка», – отметила Наталья Серебренникова.

Перечень специальностей составляют на основе предложений органов исполнительной власти, муниципалитетов. В числе наиболее востребованных – педагоги, отдельные специальности в сфере промышленности, транспорта, сельского хозяйства, ЖКХ и другие. На данный момент в Псковской области оформить земельный участок могут специалисты, которые имеют медицинское и фармацевтическое образование. Ранее сообщалось, что земельные участки сельхозназначения для ведения личного подсобного и фермерского хозяйства жители региона могут получить вне зависимости от специальности.