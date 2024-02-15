День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечают сегодня
День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества, отмечают сегодня, 15 февраля, пишет calend.ru.
Эта важная дата была утверждена Федеральным законом № 320-ФЗ «О внесении изменений в статью 1.1 Федерального закона «О Днях воинской славы и памятных датах России», подписанным президентом РФ 29 ноября 2010 года. Ранее эта дата называлась Днём воина-интернационалиста.
15 февраля 1989 года войска вывели из Афганистана. Памятная дата была установлена, чтобы напомнить о солдатах, не вернувшихся с войны.
Однако 15 февраля – это не только памятный день для тех, кто воевал в Афганистане, но и военнослужащих, которые участвовали в вооружённых конфликтах за пределами страны.
Таким образом, эту дату ввели, чтобы напомнить о тех, кто мужественно и самоотверженно служил Родине и участвовал в боевых действиях за пределами государства.
Традиционно в этот день проходят митинги, торжественные мероприятия и акции с участием ветеранов боевых действий.
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