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Псковича задержали во время создания закладки на железной дороге

Транспортные полицейские задержали псковича во время создания тайника-закладки на одном из участков подъездного железнодорожного пути областного центра, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ЛО МВД России на транспорте.

В результате досмотра у 26-летнего псковича в рюкзаке было обнаружено 40 граммов кристаллического вещества белого цвета. Установлено, что это мефедрон. Кроме того, в мобильном телефоне злоумышленника полицейские нашли координаты наркотических закладок на территории Пскова.

Псковича задержали во время создания закладки на железной дороге. Фото: пресс-служба псковского ЛО МВД России на транспорте

Выяснено, что безработный молодой человек приобрел через интернет крупную партию «дизайнерского» наркотика для дальнейшего сбыта.

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве, сбыте или пересылке наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов. Санкция указанной статьи предусматривает максимальное наказание в виде лишения свободы на срок до 20 лет.

В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

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