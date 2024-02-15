Как обеспечивается общественный порядок в Псковской области, обсуждают в медиацентре ПАИ
Пресс-конференция, посвящённая организации охраны общественного порядка в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 15 февраля.
Кто и как в регионе охраняет порядок, какие результаты приносит система «Безопасный город», какие правонарушения чаще всего совершают жители области?
Об этом и многом другом рассказывает заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области, полковник полиции Леонид Бураковский.
Как обеспечивается общественный порядок в Псковской области, обсуждают в медиацентре ПАИ
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