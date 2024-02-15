Как обеспечивается общественный порядок в Псковской области, обсуждают в медиацентре ПАИ

14:40, 15 февраля 2024, ПАИ

Пресс-конференция, посвящённая организации охраны общественного порядка в Псковской области, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 15 февраля.

Кто и как в регионе охраняет порядок, какие результаты приносит система «Безопасный город», какие правонарушения чаще всего совершают жители области?

Об этом и многом другом рассказывает заместитель начальника полиции по охране общественного порядка УМВД России по Псковской области, полковник полиции Леонид Бураковский.