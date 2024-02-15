Каждый второй пскович верит в любовь с первого взгляда

12:52, 15 февраля 2024, ПАИ

58 % псковичей верят в любовь с первого взгляда, следует из результатов опроса SuperJob.

63 % псковских мужчин и 53 % женщин верят в мгновенную вспышку чувств. 47 % респондентов отметили, что влюблялись с первого взгляда.

Каждый четвёртый пскович не верит в неожиданную вспышку любви. Больше всего скептиков среди горожан до 34 лет: 39 % из них не верят в любовь с первого взгляда.

Ранее сообщалось, что каждый второй пскович отказывался от трудоустройства после успешного собеседования.