Каждый второй пскович верит в любовь с первого взгляда
58 % псковичей верят в любовь с первого взгляда, следует из результатов опроса SuperJob.
63 % псковских мужчин и 53 % женщин верят в мгновенную вспышку чувств. 47 % респондентов отметили, что влюблялись с первого взгляда.
Каждый четвёртый пскович не верит в неожиданную вспышку любви. Больше всего скептиков среди горожан до 34 лет: 39 % из них не верят в любовь с первого взгляда.
Ранее сообщалось, что каждый второй пскович отказывался от трудоустройства после успешного собеседования.
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