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Общество

Каждый второй пскович верит в любовь с первого взгляда

58 % псковичей верят в любовь с первого взгляда, следует из результатов опроса SuperJob.

63 % псковских мужчин и 53 % женщин верят в мгновенную вспышку чувств. 47 % респондентов отметили, что влюблялись с первого взгляда.

Каждый четвёртый пскович не верит в неожиданную вспышку любви. Больше всего скептиков среди горожан до 34 лет: 39 % из них не верят в любовь с первого взгляда.

Ранее сообщалось, что каждый второй пскович отказывался от трудоустройства после успешного собеседования.

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