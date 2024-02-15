Каждый второй пскович отказывался от трудоустройства после успешного собеседования

10:40, 15 февраля 2024, ПАИ

50 % псковичей хотя бы раз отказывались от работы после успешно пройденного собеседования. Об этом свидетельствуют итоги опроса SuperJob.

Такая ситуация возникала у 46 % опрошенных до 34 лет и у 54 % респондентов старше 35 лет. Те, кто зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц, чаще отказывались от трудоустройства на новое место.

Согласно данным исследования, наиболее частыми причинами отказа от работы в таких случаях становятся неудобный график (28 %), низкая зарплата (24 %), наличие более выгодных предложений от других компаний (16 %), несоответствие обещаний вакансии реальности (11 %) и удалённость работы от места проживания (8 %).

Ранее псковичи рассказали о распределении семейного бюджета, а также о том, за какое количество времени могут выполнить свои должностные обязанности.