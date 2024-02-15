Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Каждый второй пскович отказывался от трудоустройства после успешного собеседования

50 % псковичей хотя бы раз отказывались от работы после успешно пройденного собеседования. Об этом свидетельствуют итоги опроса SuperJob.

Такая ситуация возникала у 46 % опрошенных до 34 лет и у 54 % респондентов старше 35 лет. Те, кто зарабатывают от 100 тысяч рублей в месяц, чаще отказывались от трудоустройства на новое место.

Согласно данным исследования, наиболее частыми причинами отказа от работы в таких случаях становятся неудобный график (28 %), низкая зарплата (24 %), наличие более выгодных предложений от других компаний (16 %), несоответствие обещаний вакансии реальности (11 %) и удалённость работы от места проживания (8 %).

Ранее псковичи рассказали о распределении семейного бюджета, а также о том, за какое количество времени могут выполнить свои должностные обязанности.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













15 февраля 2024

Михаил Ведерников напомнил о подвиге воинов-интернационалистов
15 февраля 2024

Ещё 20 псковских многодетных семей получили бесплатные земельные участки
15 февраля 2024

Мошенники могут использовать соцсети для якобы сбора помощи военнослужащим в зоне СВО – Михаил Ведерников
15 февраля 2024

И. о. настоятеля Псково-Печерского монастыря иеромонах Иларион (Карандеев) переведён на служение в Крым
15 февраля 2024

Остался месяц до старта голосования на выборах президента России
14 февраля 2024

На 8,5% в реальном выражении увеличилась зарплата в Псковской области
14 февраля 2024

Год семьи торжественно открыли в Красногородске
14 февраля 2024

Туман ожидается в Псковской области в ближайшие часы

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...