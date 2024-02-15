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Общество

В Псковской области простились ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими

С пятью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.

  • Погибшие при исполнении воинского долга
    Фото: опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
  • Погибшие при исполнении воинского долга
    Фото: опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
  • Погибшие при исполнении воинского долга
    Фото: опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
  • Погибшие при исполнении воинского долга
    Фото: опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
  • Погибшие при исполнении воинского долга
    Фото: опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова

При исполнении воинского долга погибли майор Сергей Петров, младший сержант Александр Якубенко, ефрейтор Дмитрий Коваленко, гвардии рядовой Александр Иванов, рядовой Вячеслав Авдеев.

Губернатор региона принёс соболезнования родным и близким, пообещав, что семьям окажут необходимую поддержку. «Вечная память и вечная слава нашим героям», – подчеркнул Михаил Ведерников.

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