В Псковской области простились ещё с пятью погибшими в ходе СВО военнослужащими
С пятью военнослужащими, погибшими в ходе специальной военной операции на Украине, простились в Псковской области. Об этом сообщил губернатор региона Михаил Ведерников в своём Telegram-канале.
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Фото: опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
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Фото: опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
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Фото: опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
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Фото: опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
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Фото: опубликовованы в телеграм-канале Михаила Ведерникова
При исполнении воинского долга погибли майор Сергей Петров, младший сержант Александр Якубенко, ефрейтор Дмитрий Коваленко, гвардии рядовой Александр Иванов, рядовой Вячеслав Авдеев.
Губернатор региона принёс соболезнования родным и близким, пообещав, что семьям окажут необходимую поддержку. «Вечная память и вечная слава нашим героям», – подчеркнул Михаил Ведерников.
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