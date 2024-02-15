46 бригад электриков работают в режиме повышенной готовности из-за ​ледяного дождя в Псковской области

18:59, 15 февраля 2024, ПАИ

Филиал «Россети Северо-Запад» продолжает работать в режиме повышенной готовности в Псковской области из-за ледяного дождя. На данный момент задействовано 46 бригад, сообщили ПАИ в пресс-службе филиала компании.

Напомним, что ледяной дождь и гололёд прогнозируют в Псковской области в течение двух дней – 15 и 16 февраля, предупредили в ГУ МЧС России по Псковской области.