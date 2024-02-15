Воинов-интернационалистов чествовали в Пустошке

21:58, 15 февраля 2024, ПАИ

Торжественное мероприятие, посвящённое 35-летию вывода советских войск из Афганистана, состоялось в Пустошкинском районном центре культуры, сообщает газета «Вперёд».



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»



Фото: газета «Вперёд»

















Воинов-интернационалистов пришли поздравить учащиеся восьмых классов центра образования.

Как отмечает газета, воевать в Афганистан отправились 36 жителей Пустошкинского района, двое из которых, Александр Фёдоров и Сергей Кропкин, погибли.

Для участников мероприятия прозвучала песня про Афганистан в исполнении Сергея Чукалина и Дмитрия Андреева. Елена Голикова же исполнила танец «Афганский вальс».

«Искренне гордимся нашими земляками, кто на своих плечах с честью и достоинством вынес суровые испытания, и разделяем всю боль утраты с теми, кто потерял на этой войне родных и близких. Их подвиг никогда не будет забыт! Дорогие ветераны Афганской войны! Мы будем всегда благодарны вам за проявленную стойкость и героизм при выполнении гражданского и воинского долга!» – написали в газете.