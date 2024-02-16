О реставрации иконы «Спас Елеазаровский» XIV века рассказала эксперт

10:41, 16 февраля 2024, ПАИ

Почему икону «Спас Елеазаровский» середины XIV века временно забирали из Спасо-Елеазаровского женского монастыря, рассказала художник-реставратор отдела научной реставрации и консервации музейных фондов Псковского музея-заповедника Виктория Стебакова в эфире программы «Проект Реставрация» на радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM) в Пскове.

Во время профилактического осмотра иконы в монастыре специалисты выявили небольшую приподнятость, в связи с чем было принято решение на время забрать её в музей, отметила гостья радиоэфира. Эксперты сделали профилактическую заклейку, положили в витрину и начали наблюдать, будет ли происходить дальнейшее разрушение.

«Климатологи придумали специальный стеклянный колпак. Внутри был положен силикагель, чтобы поглощать излишнюю влагу, и датчик, который показывал температуру и влажность», – пояснила Виктория Стебакова, добавив, что икона находилась в музее около полугода.

В феврале музейщики вернули отреставрированную икону «Спас Елеазаровский» в монастырь, где она, как и прежде, будет храниться в специальном киоте с правильным микроклиматом, антивандальным стеклом и сигнализацией.

Икона «Спас Елеазаровский» является ценнейшим и одним из самых ранних образов древнерусской живописи. Образ происходит из собора Трёх Святителей Спасо-Елеазаровского монастыря под Псковом, куда была перевезена из Великопустынского Спасо-Преображенского монастыря.

В 2010 году в связи с обращением Псковской епархии и в соответствии с приказом Министерства культуры РФ икона была передана на временное хранение в Спасо-Елеазаровский женский монастырь. Для хранения древней святыни были созданы особые условия – специальный киот, который поддерживает необходимые условия для хранения. Икона «Спас Елеазаровский» находится под постоянным контролем хранителей, реставраторов и климатолога Псковского музея-заповедника, а специальное новейшее оборудование отслеживает состояние микроклимата в киоте и храме.