Марина Борисенкова возглавила социальный комитет Псковской гордумы

11:11, 16 февраля 2024, ПАИ

Председателем комитета по социальным вопросам, молодёжной политике и туризму Псковской городской Думы стала Марина Борисенкова. Депутаты Псковской городской Думы проголосовали за её кандидатуру единогласно сегодня, 16 февраля, передаёт корреспондент ПАИ.

«Работа комитета будет прежде всего направлена на решение задач определения социальной политики Пскова, работу над вопросами образования, культуры, физической культуры и спорта, а также на оказание помощи молодым семьям, привлечению к участию в общественной и политической жизни и продвижению нашего города как центра туризма и инвестиций», – рассказала корреспонденту ПАИ Марина Борисенкова о приоритетах своей будущей работы.

Напомним, избрание нового руководителя социального комитета было проведено в связи с досрочным прекращением полномочий депутата Натальи Мельниковой, возглавлявшей структуру ранее.