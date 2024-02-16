Глава Локнянского округа: Материнский капитал даёт уверенность в завтрашнем дне

14:00, 16 февраля 2024, ПАИ

Материнский капитал вселяет в супружеские пары уверенность в завтрашнем дне, заявил ПАИ глава Локнянского муниципального округа Иван Белугин.

«Государственная поддержка семьи в виде материнского капитала, выплат на детей, вселяет в супружеские пары уверенность в завтрашнем дне, ощущение стабильности и понимание того, что необязательно жертвовать семьёй ради работы – государство поддержит и даст хороший старт», – сказал Иван Белугин.

В Псковской области ежегодно сохраняется положительная динамика развития во всех отраслях: сельское хозяйство, промышленность, туризм, а увеличение объёмов производства влечёт за собой прирост количества рабочих мест, увеличение зарплат по области, уточнил глава округа.

«Уверен, что федеральный центр, основываясь на задачах, которые озвучил президент, обозначит новые меры поддержки для российских семей. А мы со стороны местных властей сделаем всё зависящее от нас, чтобы эти меры были в полной мере реализованы во всех районах большой страны», – отметил глава Локнянского округа.