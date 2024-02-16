Клуб сторонников, партавтобус и красная летаргия: Какой была предвыборная кампания в Псковской области на этой неделе

14:44, 16 февраля 2024, ПАИ

Избирательная кампания вот-вот вступит в новую фазу: этап агитации в медиа, стартуют дебаты между кандидатами и их представителями. В общем, прекрасный шанс для активности политических партий, которые выдвинули претендентов на пост главы государства. В частности, в Псковской области дебаты будут идти на площадке телеканала «Первый Псковский» и радиостанции «7 НЕБО». Первые – уже в следующий вторник. А пока давайте посмотрим, чем занимались общественные и политические силы, политики, так или иначе интегрированные в избирательную кампанию.

Прикладные задачи

Безусловным лидером активности остаются институции, представляющие Владимира Путина. При этом, скорее, не как кандидата, а как президента и лидера страны. Как нетрудно было заметить, акцент в ходе предвыборной кампании сделан не на агитации в традиционном понимании этого слово (тут она, скорее, полностью отсутствует), а на совершенно конкретных прикладных и полезных встречах и дискуссиях. В Пскове центром такой активности стал штаб общественной поддержки, который стал своего рода клубом. На этой неделе здесь обсуждали проблемы отцов и детей на совете отцов, вопросы содержания многоквартирных домов, признанных региональными памятниками культурного наследия, собрали в 35-летнюю годовщину вывода советских войск из Афганистана воинов-афганцев и так далее.

На смежной площадке продолжают вести прием граждан депутаты-единороссы из Псковского областного Собрания и гордумы. На этой неделе, например, к вице-спикеру Собрания врачу-хирургу Игорю Дитриху пришла старушка – божий одуванчик и расспрашивала про школу для диабетиков. Одна из них уже работает в Пскове, а вскоре в регионе появится и оборудованный по последнему слову техники эндокринологический центр.

А что остальные политики и партии, вовлеченные в предвыборную кампанию?

«Не о чем писать»

Начну с возможной сенсации этих выборов (это не я, это некоторые политологи так считают) – кандидата от «Новых людей» Владислава Даванкова. Баннеры кандидата мелькают то тут, то там. А вот что его «агенты влияния» в регионе?

Зеркало активности – социальные сети. Однако тема выборов в телеграм-канале лидера «Новых людей» в Псковской области Андрея Маковского на минувшей неделе практически не затрагивается. Зато есть как бы аналитика и рейтинги про восходящие звезды псковской политики, телеграм-каналы да репосты со сторонних каналов. Правда, в четверг появился пост про то, что Владислав Даванков представит свою предвыборную программу. И тут я, конечно, ждал, что Андрей Маковский, как политолог и политик от «Новых людей», после презентации кандидатом этой программы расскажет, разложит по полочкам, чем уникальна и интересна кандидатская программа. Но нет. Тишина. То ли нет времени на «новолюдцев» в Псковской области, то ли программа собственного кандидата не произвела на них настолько глубокого впечатления, что писать о ней Маковский не решился.

Автобусный кандидат

А вот либерал-демократы в преддверии анонсированного визита в Псковскую область своего кандидата Леонида Слуцкого (того в Псков они ждут с лета минувшего года) развернули бурную деятельность. Автобус ЛДПР колесит по районам региона. Его маршрут отображается в постах группы ЛДПР в Псковской области в ВК. Там же много фото, на которых агитаторы партии общаются с избирателями. Правда, над этими фотографиями стоит поработать: при их просмотре создается впечатление, что общение с либерал-демократами избирателям в тягость.

Там же, в ВК, псковские соколы Жириновского практически ежедневно постят выдержки из выступлений или предложений Леонида Слуцкого: вполне конкретные и адресные.

В общем, констатирую: псковские либерал-демократы избирательную кампанию действительно ведут – и не для галочки.

Посмотрим, снизится ли их активность после приезда партийного лидера.

Сыграть в ящик

А как дела у псковских коммунистов? Четко и по существу провести избирательную кампанию своего кандидата – Николая Харитонова – для обкома КПРФ после эпичных промахов на губернаторских выборах дело чести.

В своих телеграм-каналах коммунисты, надо признать, рьяно взялись за дело: море постов. Вот только сделаны они для галочки. Сплошные ссылки да отчеты: Харитонов встретился с избирателями там-то, сплошные картинки, разрывающие глаза обилием красного. Да привычные фото: вот агитаторы раздают газеты, а вот депутат областного Собрания Дмитрий Михайлов кладет Николая Харитонова в ящик, а здесь агитаторы позируют фотографу. Позвольте, а где избиратели?

Похоже, что с креативом даже на президентских выборах у КПРФ беда. Ну или у коммунистов конкретные проблемы именно с псковским обкомом КПРФ, который ну никак не хочет выйти из летаргического сна. И я бы рад сказать обратное, что коммунисты в Пскове по полной хотят отыграть свои позиции на президентских выборах, но пока ничто не предвещает.

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Таким образом, все три партии, выдвинувшие кандидатов на пост президента России, пока далеки от оптимальной избирательной формы, за исключением, пожалуй, ЛДПР. До выборов остался ровно месяц, можно предположить, что самое интересное впереди. Буду вместе с вами и дальше отслеживать изменения в динамике активности политиков и партий во время президентской кампании.