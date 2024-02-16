Предстоящий IX Сретенский бал обсуждают в медиацентре ПАИ

12:07, 16 февраля 2024, ПАИ

Брифинг, посвящённый проведению IX Молодёжного Сретенского бала, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 февраля.

Под какую музыку будут танцевать участники бала, какие танцы приветствуются, какой дресс-код в этом году, до какого времени можно записаться на бал?

Об этом рассказывают начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов, методист отдела досуга Мария Каменская и главный хореограф IX Молодёжного Сретенского бала Анастасия Саар.