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Общество

Предстоящий IX Сретенский бал обсуждают в медиацентре ПАИ

Брифинг, посвящённый проведению IX Молодёжного Сретенского бала, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 февраля.

Предстоящий IX Сретенский бал обсуждают в медиацентре ПАИ. Фото: ПАИ

Под какую музыку будут танцевать участники бала, какие танцы приветствуются, какой дресс-код в этом году, до какого времени можно записаться на бал?

Об этом рассказывают начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов, методист отдела досуга Мария Каменская и главный хореограф IX Молодёжного Сретенского бала Анастасия Саар.

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