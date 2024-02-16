Предстоящий IX Сретенский бал обсуждают в медиацентре ПАИ
Брифинг, посвящённый проведению IX Молодёжного Сретенского бала, проходит в медиацентре ПАИ сегодня, 16 февраля.
Под какую музыку будут танцевать участники бала, какие танцы приветствуются, какой дресс-код в этом году, до какого времени можно записаться на бал?
Об этом рассказывают начальник отдела досуга Псковского городского молодёжного центра Василий Павлов, методист отдела досуга Мария Каменская и главный хореограф IX Молодёжного Сретенского бала Анастасия Саар.
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