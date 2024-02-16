Михаил Ведерников принял участие в открытии Дней Витебской области на выставке «Россия»
Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в открытии Дней Витебской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.
«По приглашению нашего дорогого друга, председателя Витебского областного исполкома Александра Субботина, принял участие в открытии Дней Витебской области в Москве на ВДНХ. День сегодня насыщенный – впереди целый ряд мероприятий и рабочих встреч. Подробности позже», – сообщил губернатор в своём Telegram-канале.
Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.
О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.
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Михаил Ведерников принял участие в открытии Дней Витебской области на выставке «Россия»
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