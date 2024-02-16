Михаил Ведерников принял участие в открытии Дней Витебской области на выставке «Россия»

12:34, 16 февраля 2024, ПАИ

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников принял участие в открытии Дней Витебской области на выставке-форуме «Россия» на ВДНХ в Москве.

«По приглашению нашего дорогого друга, председателя Витебского областного исполкома Александра Субботина, принял участие в открытии Дней Витебской области в Москве на ВДНХ. День сегодня насыщенный – впереди целый ряд мероприятий и рабочих встреч. Подробности позже», – сообщил губернатор в своём Telegram-канале.

Выставка-форум «Россия» открылась 4 ноября 2023 года на территории ВДНХ в Москве по решению президента РФ Владимира Путина. Все регионы России представляют свои экспозиции, посвящённые самым важным достижениям в различных отраслях.

О том, как регион принимает участие в мероприятии, читайте в специальном сюжете ПАИ.