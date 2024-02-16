«Экопром» опубликовал расписание вывоза мусора в выходные

17:30, 16 февраля 2024, ПАИ

О том, где будут проводиться работы по вывозу крупногабаритных отходов в выходные, рассказали ПАИ в «Экопроме».

При этом в «Экопроме» попросили водителей автомобилей не блокировать проезд к контейнерным площадкам для возможности вывоза мусора.

«Напоминаем, что вывоз твёрдых коммунальных отходов, в том числе с КГО, осуществляется ежедневно, но в выходные дни осложнён из-за припаркованных автомобилей жильцов. Уважаемые автовладельцы, убедительно просим заблаговременно продумывать места парковки!» – написали в «Экопроме».

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