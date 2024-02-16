В штабе общественной поддержки в Пскове рассказали об истории Шлиссельбургского десанта

17:31, 16 февраля 2024, ПАИ

Мероприятие, посвящённое истории Шлиссельбургского десанта, проходит в штабе общественной поддержки в Пскове сегодня, 16 февраля. Об этом сообщает корреспондент ПАИ.

Шлиссельбургский десант героически пытался прорвать блокаду Ленинграда в 1941 году.

Встреча началась с минуты молчания под звуки метронома.

«Метроном – это эхо войны, сердце блокадного метронома, он бился 900 дней и ночей. Его мерный звук означал, что всё спокойно и нет налёта фашистской авиации. Он напоминал, что надо быть начеку», – рассказал полковник морской пехоты, руководитель клуба морских пехотинцев «Тайфун» и руководитель псковского музея армии и флота Павел Дроздов.

Также на встрече представлена XXI выездная выставка псковского музея армии и флота.