Мощная вспышка произошла сегодня на Солнце

22:40, 16 февраля 2024, ПАИ

Мощная вспышка на Солнце самого высокого, X класса произошла утром 16 февраля. Об этом сообщили в гелиогеофизической службе Института прикладной геофизики.

Вспышка длительностью 16 минут сопровождалась всплеском радиоизлучения II спектрального типа со скоростью 2 674 км/с и нарушением КВ-радиосвязи.

После вспышки уровень влияния солнечных рентгеновских всплесков на ионосферу Земли находился на уровне R3 (сильно) по шкале из пяти показателей, где самый высокий – R5 (экстремально). В настоящее время, согласно данным, уровень снизился до R1 (слабое).

Ранее сообщалось, что 46 бригад электриков работают в режиме повышенной готовности из-за ​ледяного дождя в Псковской области. Выпадение осадков в виде ледяного дождя продлится в течение двух дней – 15 и 16 февраля, предупредили в ГУ МЧС России по Псковской области.