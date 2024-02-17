Митрополит Арсений совершил Божественную литургию в храме Василия на Горке в Пскове
Митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил ночную Божественную литургию в храме Святителя Василия Великого на Горке в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.
Литургия приурочена ко дню памяти преподобного Исидора Пелусиотского.
На богослужении молились студенты Псковского государственного университета, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, участники молодёжного медиапроекта «Дух», их новоначальные друзья и православная молодёжь Пскова.
По окончании литургии митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.
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