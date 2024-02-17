Митрополит Арсений совершил Божественную литургию в храме Василия на Горке в Пскове

14:45, 17 февраля 2024, ПАИ

Митрополит Псковский и Порховский Арсений совершил ночную Божественную литургию в храме Святителя Василия Великого на Горке в Пскове. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковской епархии.

Литургия приурочена ко дню памяти преподобного Исидора Пелусиотского.

На богослужении молились студенты Псковского государственного университета, студенты Псково-Печерской духовной семинарии, участники молодёжного медиапроекта «Дух», их новоначальные друзья и православная молодёжь Пскова.

По окончании литургии митрополит Арсений обратился ко всем собравшимся с архипастырским словом.