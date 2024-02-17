Первую часть выпуска про Псковскую область показали в тревел-шоу Первого канала

23:30, 17 февраля 2024, ПАИ

Сегодня в эфире Первого канала показали первую часть выпуска тревел-шоу «Поехали» про Псковскую область. Программа доступна на сайте телеканала.

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Напомним, съёмочная группа в течение нескольких дней работала в Псковской области, в том числе в Пскове, Пушкинский Горах, в Изборске, Печорах и других населённых пунктах региона.

Ведущие Мария Осадник и Евгений Покровский узнали, что помогло древнему русскому городу пережить 123 войны, примерили роли псковского стрельца, приняли участие в гонках страусов и скоростном ралли по снежным дорогам.