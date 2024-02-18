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Происшествия

Более двух миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам

Жители Пскова, Острова, Дедовичей, Струг Красных и Пустошкинского района потеряли более двух миллионов рублей после общения с мошенниками. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Более двух миллионов рублей отдали жители Псковской области мошенникам. Фото: ПАИ

По версии следствия, нескольким жителям региона позвонили неизвестные злоумышленники, которые под разными предлогами завладели их деньгами. В частности, мошенники обещали псковичам предотвратить попытки, якобы, несанкционированного списания денег с их банковских счетов и оформления кредитов.

Всего жители региона не досчитались более двух миллионов рублей после общения с махинаторами. Они обратились в полицию. По данным фактам возбуждены уголовные дела.

Ранее спикеры медиацентра ПАИ рассказали, о чём разговаривают с мошенниками, что помогает им и их близким не попадаться на удочку злоумышленников и какие хитрости могут спасти деньги.

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