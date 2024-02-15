Псковские випы рассказали, какие хитрости используют в общении с мошенниками

17:18, 15 февраля 2024, ПАИ

Спикеры медиацентра Псковского агентства информации рассказали, о чём разговаривают с мошенниками, что помогает им и их близким не попадаться на удочку злоумышленников и какие хитрости могут спасти деньги.

Ректор ПсковГУ Наталья Ильина:

– Мне постоянно звонят или шлют СМС, но сейчас этого стало меньше. Может, потому что я умею правильно отвечать, они ко мне повторно не стучатся и занесли меня в чёрный список. Бывает, что мошенники пользуются моей должностью. Они обращаются к коллегам, которые работают в университете, будто со мной или с университетом что-то произошло. Университет хорошо отработал алгоритм, такие ситуации регулирует наш отдел по информационной политике. Мы находимся в хорошем контакте с Министерством науки высшего образования, и когда возникает какая-то массовая ситуация, мы сразу получаем эту информацию и ставим в известность сотрудников. Наши сотрудники уже прошли ликбез о том, как реагировать, к кому обращаться.

Мошенникам я не отвечаю, родные в этом отношении тоже научены. Родители знают, как себя вести, и ребёнок в своё время получил наставления. Мне кажется, уже каждый человек научился на это реагировать. Но у людей бывают разные случаи в жизни, мошенники этим пользуются.

Если вам звонят мошенники, не делайте поспешных выводов и не совершайте поспешных действий. Посчитайте до десяти и позвоните человеку, которому вы доверяете: дочери или сыну, коллеге или соседу, с которым вы давно знакомы. Расскажите об этой ситуации. Не делайте денежных переводов и не раскрывайте персональную информацию.

Директор Института образования и социальных наук ПсковГУ Сергей Николаев:

– С 19 лет я работал в исправительном учреждении, поэтому понимал все мошеннические схемы. Однако сейчас всё это вышло на новый уровень. Мошенники используют искусственный интеллект, подделывают голос и просят оказать помощь каким-то людям. Далее идёт более предметная разводка, они подстраиваются под конкретного человека. Это уже не просто люди, которые находятся в местах лишения свободы и звонят по телефону, а целые кол-центры, которые используют современные технологии и необязательно находятся в России.

Конечно, мошенники и мне звонят. Предлагают различные варианты действий: то помочь кому-то, то в дежурке что-то случается, то на допросы меня приглашают. Но как пенсионер правоохранительных органов, я пока не был введён в заблуждение.

Вот недавно произошла интересная история. Я подумал, что меня разводят, а на самом деле это оказалось не так. Дело в том, что летом наши студенты работают проводниками на поездах, а там иногда случаются преступления. Мне позвонил оперуполномоченный из линейного отдела не нашей области. Просил, чтобы я срочно взял студента и привёз в линейный отдел в дежурку. Я подумал, что это абсолютная разводка, но нет. Потом они сами приехали к нам, в моём кабинете провели опрос нашей студентки… Но это длинная история.

Бывает, уже путаешь, думаешь, что если номер незнакомый, то мошенники. Мой номер размещен на сайте университета, а поскольку у нас много студентов, постоянно кто-то звонит с просьбой о помощи. У меня есть родственники, которых чуть не развели по поводу ДТП, совершённого их близкими. Раньше это было особенно распространено. Возрастным людям звонили по ночам, говорили, что сын совершил ДТП с летальным исходом и это нужно срочно урегулировать за небольшую сумму денег, чтобы не было проблем. А сейчас в основном пытаются карты взломать. Недавно у подруги моей матери взломали карту, списали все деньги, сразу получили на неё кредит. Это делается очень быстро, это не может быть один человек, скорее, продуманные, интеллектуально подкованные, технически оснащённые люди.

Заместитель директора «Кванториума» в Пскове Александр Цветков:

– Мне очень редко звонят мошенники. Были случаи, когда звонили и я думал, что это мошенники, потому что начинали непонятно говорить, просили зайти в отделение. Я их вежливо посылал, а потом они перезванивали, называли личные данные, и я понимал, что это не мошенники. Бывает, не ожидаешь, что тебе позвонят с серьёзным предложением из разряда взаимодействия, сотрудничества, следственных работ.

Правда, был и с мошенниками случай, когда «Кванториум» только открывался, мы создали группу в «ВКонтакте», указали номера телефонов, чтобы обзванивать, делать рекламу. Поскольку это всё было бесплатно в рамках нацпроекта, у многих это вызывало вопросы. Люди думали, что потом всё станет платно, такой у нас менталитет. Были мошенники, которые решили этим воспользоваться. Они создали дублирующую нашу группу, указали номер телефона и говорили, что услуги платные. Когда мы только стартовали, этой группе даже больше верили, потому что думали, что у нас бесплатно и это какой-то развод, а там платно, значит, всё нормально. Потом мошенническая группа закрылась.

Были ситуации, когда звонили и говорили, что пытаются взломать карту, сделать перевод. Иногда называли суммы, которых на той карте нет, потому что она запасная или старая, а иногда было правдоподобно. Но вопросы, которые они задавали – номер карты, цифры, полное ФИО, сразу раскрывали, что это мошенники, у представителей банка ведь должна быть эта информация. В таких случаях я всегда предлагал подойти в отделение банка или полиции. У родственников такого не было. Знаю, что звонили бабушкам и дедушкам, говорили, что кто-то попал в аварию, но поскольку я родом из деревни, там проще дойти вживую или и так все знаешь, поэтому нет такого эффекта, как в большом городе.



Знакомые теряли небольшие деньги на такой мошеннической схеме: под аватаркой начальника или с его номера звонили мошенники, подделывали голос. Якобы начальник говорит, что есть проблема, срочно нужно перевести деньги. Люди могут в это поверить, особенно если есть такая практика, что начальник может позвонить и запросить какие-то данные. Нужно быть бдительным, сразу зайти к начальнику либо перезвонить по рабочему телефону и уточнить.

Директор Псковского международного аэропорта имени Княгини Ольги Артём Тарасов:

– По долгу службы я вынужден брать трубку с неопределённых номеров. Если понимаю, что звонок не рабочий, сразу сбрасываю и блокирую номер. В семье все всё знают, со всеми проведена работа. Мошенников сейчас много, звонят по любым вопросам. Сотрудники рассказывали, что им звонили из МЧС, из следственного комитета, представлялись профессионально: звание, должность и действительно этот человек существует. А мы его знаем и сами перезваниваем.

Это ведь странно, когда следователь звонит, а не вызывает повесткой. Но люди верят, ведутся – это психология. У меня такая работа, что ночные звонки мошенников для меня бессмысленны, хотя бывают ситуации, когда люди спросонья не понимают, что происходит, голос вроде похожий. Но в основном это пожилые люди, они старой формации и не понимают, что кто-то может с этим шутить, они принимаю всё за чистую монету.

Сейчас и полиция, и прокуратура, и следственный комитет тесно работают с нами в этом плане, рассказывают о мошеннических схемах. Постоянно люди об этом слышат, но нет такой статистики, которая говорит о том, что чем больше ты это слушаешь, тем с меньшей вероятностью попадёшься на эту удочку.

Главный врач Псковского областного клинического онкологического диспансера Александр Юров:

– У мошенников новая схема в контексте того, что заканчивается срок действия сим-карты. Мне недавно звонят, говорят, если хотите продолжать, нужно подтвердить свои действия на «Госуслугах». Приходит ссылка, которую надо активировать через «Госуслуги». Также очень много звонков было с просьбой прийти к банкомату, набрать комбинацию цифр и таким образом открыть доступ к своей карте.

А буквально сегодня утром мне позвонил какой-то сержант и начал рассказывать, что пришёл по доверенности какой-то Волков Сергей Сергеевич. Вы, говорит, знаете такого? Я отвечаю, что знаю. Минута молчания. «Так вы ему давали доверенность?» Говорю, что давал. Он спрашивает, на что доверенность, отвечаю: «Вам же виднее, вы же звоните по этим вопросам». Когда еду на работу, люблю поставить на громкую связь и пообщаться с ними несколько минут. Интересно понять их психологию, как они работают, потому что есть же шаблонная картина, а когда отходишь от традиционных моментов, они теряются, впадают в ступор.

Например, когда мне звонят по поводу кредитных историй и говорят, что какая-то гражданка заявляет, что я ее родственник, и пытается взять ссуду, я прошу взять у нее контакт. Говорю: «Может я о своих родственниках не знаю? Познакомлюсь как раз».

И родители у меня научены, я им сам всегда объясняю, что надо трезво мыслить. Я и с сотрудниками постоянно провожу такие профмероприятия. Сейчас в «Телеграме» создают фейки: копируют твою фотографию, никнейм. Мои сотрудники мне на регулярной основе присылают такое: моя фотография, сотрудника в переписке называют по имени-отчеству, в сообщении говорится, что с ними свяжутся сотрудники МВД или ФСБ и дадут дальнейшие инструкции. Я отдаю дань уважения своим сотрудникам, никто на эту ерунду не ведётся, всегда перепроверяют, сразу же звонят или скидывают электронным мессенджером о том, что есть подозрительная активность.

Еще недавно прочитал в новостном телеграм-канале, и это сильно меня удивило, что в Омской или Оренбургской области врач перевела мошенникам девять миллионов рублей таким образом. А недавно была история в онкологическом учреждении: сотруднику написал фейковый заместитель министра, и она перевела полтора миллиона рублей. Казалось бы, высшее образование есть, а мы всё равно сталкиваемся с такими историями.

Заместитель главного врача по медчасти, торакальный хирург-онколог Александр Луфт:

– Меня истории с мошенниками обходят. Но если взять пожилых людей, то они абсолютно не защищены от этого, особенно онкологические пациенты. Им постоянно предлагают какие-то доверенности, что-то переписать, что-то купить. Мне кажется, что таких пациентов нужно прямо учить не заключать никакие сделки и не общаться с людьми по телефону – только очные визиты, очные консультации и точные формулировки.

Я думаю, что пожилых пациентов, особенно тех, кто тяжело болеет, нужно четко инструктировать, что никаких телефонный связей, никаких телефонных операций и чёткая связь с близкими, возможно, даже через какие-то пароли. У всех должны быть кодовые слова, которые позволяют выявить мошенников, ведь они их не знают.



Мне периодически звонят, но я не веду никакие беседы и сразу по интонации понимаю, что это мошенники и нужно прекращать разговор. Всем моим близким неоднократно звонили, но они спрашивали у незнакомцев кодовые слова, мошенники не могли их назвать, на этом общение заканчивалось.

Директор спортшколы «Надежда» Сергей Кравченко:

– Недавно я ремонтировал машину, моя овчарка бегала рядом, а потом исчезла – убежала за другой собакой. Мы с семьёй собрались и выдали информацию в Сети, что пропала собака, с фотографиями и номерами телефонов. На следующее утро в семь часов звонок. Мужчина сказал, что нашёл собаку, попросил подъехать к центральному зданию Сбербанка (объяснил это тем, что работает там охранником), чтобы передать собаку за небольшое вознаграждение.

Я приезжаю, звоню, он говорит зайти в банк к банкоматам и что-то набрать. Я спрашиваю: где же моя собака? А он: «Вы заплатите, а я вам её выведу». Я не согласился. Он сказал, что перезвонит, и на этом всё закончилось. Я приехал домой и сразу обзвонил всех своих, потому что там был дан не только мой номер телефона. Все сказали, что были звонки, всем говорили ехать в банк и у всех просили вознаграждение в пять тысяч рублей.

Через два дня собака нашлась: добрые люди, собачники, привели. Всё хорошо закончилось. А от спам-звонков у меня есть специальная программа в телефоне, которая отсеивает всё ненужное.

Врио председателя комитета по спорту Псковской области Галина Овсова:

– Звонки поступают регулярно, каждый день или через день. Я не иду на контакт, никогда ничего не спрашиваю. Был случай, когда якобы от моего имени была рассылка сотрудникам в мессенджерах. Такие ситуации была и у других руководителей: мошенники создают аккаунт, с фотографией, именем, фамилией. Когда сотруднику приходит сообщение, он видит меня. Если не проверять, то и не заметишь. Как правило, сначала идёт вступительная часть, где проверяется, отреагирует ли сотрудник. По аналогичным ситуациям с другими органами власти знаю, что потом мошенник звонит и просит следовать инструкции. В нашем комитете все сотрудники бдительные, с ходу распознают мошеннические действия.

Мамам и бабушкам сложнее идентифицировать мошенников, поэтому периодически проводим со всеми ликбез, но как показывает практика, это не всегда действенно. Пять лет назад моя мама попалась, перевела деньги, но это был первый и последний раз. Тогда еще в СМИ не сильно транслировалась информация о том, какие мошеннические схемы есть и что нужно быть осторожным. Среди знакомых тоже есть те, кто попадался. Пару месяцев назад знакомому юристу написала её подруга с просьбой одолжить 50 тысяч до завтра, она сразу перевела. Друг тоже перевёл 50 тысяч. Но мне кажется, что сейчас любое сообщение, где склоняют к каким-то переводам, должно вызывать подозрение.

Президент Олимпийского совета Псковской области Светлана Семёнова:

– У меня история с мошенниками не складывается, потому что в телефоне установлено приложение, которое отсеивает сомнительные звонки, в том числе в вечернее и ночное время. Мошенники же обычно ночью звонят, подделывают голоса, чтобы застать человека врасплох. Среди знакомых был один случай давно. Коллега продавала диван, ей позвонили, начали предлагать большую цену, она растаяла. Пошла в банкомат, сделала все операции, которые ей говорили, и все деньги уплыли – 100 тысяч.

Сейчас и в мессенджерах названивают каждый день, но я трубки не беру, не контактирую.

Руководитель проектного офиса ПФКИ в Пскове Даниил Григорьев:

– Родственники у меня подкованные. Если мошенники звонят якобы из банков, у нас первый вопрос «по какой статье сидим?» Они сразу скидывают трубку, не хотят дальше разговаривать. Я стараюсь не общаться, потому что некогда, но однажды мне всё-таки удалось поговорить. Мужчина представился капитаном полиции, сказал, что все деньги с моих счетов списаны и переходят на поддержку украинских военных, что меня посадят по статье, уже заведено уголовное дело. Я спросил, откуда он звонит. Мужчина назвал адрес, это было в Москве. Я был около компьютера и пробил его номер. Сказал ему, что интернет показывает другой регион, не Москву.

Он начал кричать, что я пробиваю его телефон, что это секретный номер, что нельзя так делать. Сказал, что я разглашаю его данные, и это тоже статья. Затем он спросил, в каких банках у меня есть карты, я соврал, что во всех. Он хотел узнать, на какой карте у меня больше всего средств, чтобы ее восстановить и вернуть деньги. Я ответил, что у меня на всех картах одинаковая сумма, на что он предложил выбрать любую и перевести деньги оттуда. Я попросил его представиться и назвать номер жетона. Пробил номер жетона и сообщил ему, что такого сотрудника в полиции нет. Он сказал, что я нарушаю закон о персональных данных, что он заведёт на меня еще одно уголовное дело, начал материться, сказал не очень приятные слова и скинул трубку. Но я на него не обижаюсь!

Президент Псковской региональной федерации баскетбола Матвей Петров:

– Мне часто поступают звонки от мошенников. Чаще всего звонят из УВД города Москвы и спрашивают, не было ли в отношении меня мошеннических действий. Я отвечаю, что не было, и спрашиваю, могу ли задать пару вопросов. Я это делаю с целью выяснить, мошенники это или нет. Первый вопрос: «Вы офицер российской полиции?» Отвечают: «Да». Далее прошу назвать первую строку второго куплета гимна России. На этом разговор заканчивается. Когда всё это началось, я сразу предупредил всех родных о том, что не нужно продолжать разговор. Я сам могу завести диалог, когда есть время, но чаще всего его не бывает и я просто вешаю трубку.

Главный судья чемпионата «КЭС-баскет» в Псковской области Денис Аторин:

– В последнее время мошенники стали часто выходить через социальные сети, через мессенджеры вроде «Телеграма». У меня был случай, когда мне написали от имени президента Российской федерации баскетбола Андрея Кириленко: «Денис Александрович, здравствуйте! Мы знаем, что вы работаете в Российской федерации баскетбола, вы судья» и начались вопросы-расспросы. Я говорю: «Очень приятно, что вы вышли со мной на связь, только фамилия «Кириленко» пишется с одной «л», а не с двумя». На этом разговор закончился.

Конечно, когда есть время, можно как-то подшутить. Но всем доносят информацию о том, что не нужно говорить ни «да», ни «нет», потому что сейчас приложения банков работают по голосовому управлению и слова «да», «нет» могут использоваться как активация какого-то продукта.