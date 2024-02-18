Жительницы Псковской области фиктивно прописали трёх иностранцев

13:20, 18 февраля 2024, ПАИ

Жительницы Псковской области незаконно зарегистрировали трёх иностранных граждан. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России по Псковской области.

По имеющимся данным, в декабре 2023 года 70-летняя псковичка фиктивно зарегистрировала гражданина Таджикистана. Однако мужчина фактически по месту прописки не проживал. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Кроме того, 42-летняя жительница Великих Лук тоже осуществила фиктивную регистрацию двух граждан Таджикистана, которые фактически не пребывали по месту прописки. Обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что еще нескольких жителей Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев.