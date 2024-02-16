Нескольких жителей Псковской области подозревают в фиктивной регистрации иностранцев

12:24, 16 февраля 2024, ПАИ

Жителей нескольких районов Псковской области подозревают в нарушении миграционного законодательства, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального УМВД России.

По имеющимся данным, в Пыталовском, Дновском, Порховском, Псковском и Дедовичском районах некоторые жители фиктивно зарегистрировали граждан иностранных государств – Латвии, Белоруссии, Таджикистана, Узбекистана и Туркменистана. Иностранцы не проживали по месту регистрации.

Все обстоятельства произошедшего выясняются.

Ранее сообщалось, что невельчанина подозревают в фиктивной регистрации гражданина Белоруссии. Кроме того, великолучанин незаконно зарегистрировал трёх иностранцев.