Большое число заявлений на ДЭГ отражает значимость для псковичей выборов президента – Александр Серавин

10:12, 19 февраля 2024, ПАИ

Число заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области составит порядка 75 тысяч, такой прогноз озвучил заместитель губернатора Александр Серавин в интервью ПАИ.

«Активность избирателей при подаче заявлений на ДЭГ связана с тем, что традиционно явка на президентские выборы выше. На прошлых выборах главы государства явка в Псковской области составила более 65%. В среднем это в два раза больше, чем на губернаторских выборах. Соответственно, и количество избирателей, которые зарегистрируются на ДЭГ, будет в 1,5-2 раза больше. Думаю, что это число будет в районе 75 тысяч», – сказал Александр Серавин.

Заместитель губернатора отметил, что в Псковской области планка в 50 тысяч заявлений на участие в ДЭГ уже преодолена. «Это уже столько же, сколько зарегистрировалось на ДЭГ во время губернаторской кампании в 2023 году, а ведь до конца регистрации на дистанционное электронное голосование на выборах президента еще почти месяц. Напомню, подать заявление можно до 11 марта», – отметил Александр Серавин.

Напомним, подать заявление на участие в ДЭГ можно с помощью «Госуслуг». На выборы президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).