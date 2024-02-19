Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Политика

Большое число заявлений на ДЭГ отражает значимость для псковичей выборов президента – Александр Серавин

Число заявлений на участие в дистанционном электронном голосовании в Псковской области составит порядка 75 тысяч, такой прогноз озвучил заместитель губернатора Александр Серавин в интервью ПАИ.

Заместитель губернатора Александр Серавин. Фото: ПАИ

«Активность избирателей при подаче заявлений на ДЭГ связана с тем, что традиционно явка на президентские выборы выше. На прошлых выборах главы государства явка в Псковской области составила более 65%. В среднем это в два раза больше, чем на губернаторских выборах. Соответственно, и количество избирателей, которые зарегистрируются на ДЭГ, будет в 1,5-2 раза больше. Думаю, что это число будет в районе 75 тысяч», – сказал Александр Серавин.

Заместитель губернатора отметил, что в Псковской области планка в 50 тысяч заявлений на участие в ДЭГ уже преодолена. «Это уже столько же, сколько зарегистрировалось на ДЭГ во время губернаторской кампании в 2023 году, а ведь до конца регистрации на дистанционное электронное голосование на выборах президента еще почти месяц. Напомню, подать заявление можно до 11 марта», – отметил Александр Серавин.

Напомним, подать заявление на участие в ДЭГ можно с помощью «Госуслуг». На выборы президента России зарегистрированы четыре кандидата: Владислав Даванков («Новые люди»), Владимир Путин (самовыдвижение), Леонид Слуцкий (ЛДПР) и Николай Харитонов (КПРФ).

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 февраля 2024

Голосование на президентских выборах с помощью ДЭГ названо максимально безопасным и конфиденциальным
19 февраля 2024

ДЭГ возвращает на выборы экономически активных мужчин – эксперт
19 февраля 2024

Большое число заявлений на ДЭГ отражает значимость для псковичей выборов президента – Александр Серавин
18 февраля 2024

Заместитель губернатора Александр Серавин дал «Первому Псковскому» интервью о ходе избирательной кампании
16 февраля 2024

Александр Гончаренко: 19-я сессия гордумы – хороший старт для реализации планов
16 февраля 2024

Марина Борисенкова возглавила социальный комитет Псковской гордумы
16 февраля 2024

Началась 19-я сессия Псковской гордумы
15 февраля 2024

Кандидаты в президенты закрывают весь политический спектр – Дмитрий Солонников

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...