Остался месяц до старта голосования на выборах президента России

07:00, 15 февраля 2024, ПАИ

Остался ровно месяц до старта голосования на выборах президента России.

Проголосовать можно будет в течение трёх дней: 15, 16 и 17 марта. Это можно будет сделать как на избирательном участке, так и с помощью дистанционного электронного голосования (ДЭГ).

Подача заявлений для участия в ДЭГ открылась на портале «Госуслуги» 29 января. Как подать заявку на ДЭГ, можно прочитать здесь. По последним данным, уже более 46 тысяч заявлений подали на участие в ДЭГ в Псковской области.

Центральная избирательная комиссия России зарегистрировала четырёх кандидатов для участия в выборах президента. Это Владислав Даванков (от партии «Новые люди»), действующий президент России Владимир Путин, который будет участвовать в выборах в качестве самовыдвиженца, Леонид Слуцкий (от ЛДПР) и Николай Харитонов (от КПРФ).