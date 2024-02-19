Великолукские росгвардейцы задержали подозреваемого в двух магазинных кражах

10:37, 19 февраля 2024, ПАИ

Великолукские росгвардейцы задержали подозреваемого в двух магазинных кражах мужчину. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Управления Росгвардии по Псковской области.

18 февраля около 17:00 патруль вневедомственной охраны получил сообщение, что в магазине на Октябрьском проспекте в Великих Луках сработала тревожная кнопка.

На месте происшествия росгвардейцы выяснили, что посетитель магазина украл две бутылки виски стоимостью более четырех тысяч рублей. Им оказался 28-летний житель Новосокольников.

Также выяснилось, что 15 февраля этот же мужчина украл набор инструментов из магазина на улице 3-й Ударной Армии. По данному факту проводится проверка.

Ранее росгвардейцы задержали псковичку, которая пыталась украсть из гипермаркета продукты и хозтовары.