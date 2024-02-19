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Политика

Голосование на президентских выборах с помощью ДЭГ названо максимально безопасным и конфиденциальным

Максимально безопасным и конфиденциальным голосование с помощью ДЭГ на президентских выборах считает заместитель губернатора Псковской области Александр Серавин.

«При разработке системы безопасности ДЭГ председатель ЦИК РФ Элла Александровна Памфилова, некоторые общественные организации предлагали приз с весьма значимой суммой тем, кому систему удастся взломать», – напомнил Александр Серавин в интервью ПАИ. «И тысячи опытных программистов пробовали это сделать. Но сколько лет система функционирует, ни разу не было никакого взлома или значимого сбоя. Поэтому система абсолютно безопасна. Уверен, что и на президентских выборах голосование с помощью ДЭГ будет максимально конфиденциально и безопасно», – уверен заместитель губернатора.

Что касается противников ДЭГ, то «когда-то и на бересте голосовали – и были те, кто против перехода к другим способам голосования», сказал Александр Серавин.

Ранее Александр Серавин высказал мнение, что на президентских выборах число заявлений на ДЭГ в Псковской области в 1,5-2 раза будет выше, чем во время выборов губернатора в 2023 году.

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