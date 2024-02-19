Псковичи могут поучаствовать в опросе о доступности мест торговли, питания и сферы услуг

15:34, 19 февраля 2024, ПАИ

Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России проводит ежегодный мониторинг реализации «дорожных карт» субъектов РФ по повышению доступности для инвалидов и маломобильных граждан услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.

Принять участие в опросе можно до 22 февраля на сайте Минпромторга России.

Полученная информация и мнения будут способствовать принятию эффективных решений и повышению качества предоставления услуг на объектах потребительского рынка.