Псковичи могут поучаствовать в опросе о доступности мест торговли, питания и сферы услуг
Департамент развития внутренней торговли Минпромторга России проводит ежегодный мониторинг реализации «дорожных карт» субъектов РФ по повышению доступности для инвалидов и маломобильных граждан услуг торговли, общественного питания и бытового обслуживания. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального правительства.
Принять участие в опросе можно до 22 февраля на сайте Минпромторга России.
Полученная информация и мнения будут способствовать принятию эффективных решений и повышению качества предоставления услуг на объектах потребительского рынка.
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