Водитель автобуса сбил косулю в Псковском районе
Выбежавшую на дорогу косулю сбил водитель маршрутного автобуса Псков – Серёдка. Авария произошла у деревни Ершово в Псковском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
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Фото: Telegram-канал «Псковская сводка. ПАИ».
Пассажиры доставлены до места назначения резервным транспортом. Пострадавших нет.
На месте работают охотоведы, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.
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