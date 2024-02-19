Водитель автобуса сбил косулю в Псковском районе

16:02, 19 февраля 2024, ПАИ

Выбежавшую на дорогу косулю сбил водитель маршрутного автобуса Псков – Серёдка. Авария произошла у деревни Ершово в Псковском районе. Об этом сообщает Telegram-канал «ПАИ. Псковская сводка».

Пассажиры доставлены до места назначения резервным транспортом. Пострадавших нет.

На месте работают охотоведы, сотрудники ГИБДД. Обстоятельства произошедшего выясняются.