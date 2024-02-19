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50-й Фестиваль русской музыки откроется в Псковской филармонии в середине марта

50-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова пройдёт в Псковской филармонии с 16 по 24 марта. Гостей юбилейного смотра ждёт не только классическое звучание симфонического оркестра, но и коллективы-экспериментаторы, опера и балет, театральные и выставочные программам. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

​50-й Фестиваль русской музыки имени Мусоргского и Римского-Корсакова пройдёт в Псковской филармонии. Фото: организаторы

Откроется форум выступлением театра «Санкт-Петербургский балет» и Губернаторского симфонического оркестра Псковской области. В программе – фрагменты балетов на музыку Римского-Корсакова, Мусоргского, Щедрина.

На фестивале выступят ансамбль «Солисты Екатерины Великой», исполняющий барочные сочинения в аутентичной манере, Губернаторский симфонический оркестр Псковской области, Государственная академическая симфоническая капелла России и Симфонический оркестр Петрозаводской консерватории.

Завершится форум выступлением симфонического оркестра Мариинского театра под управлением Валерия Гергиева. Коллектив даст два концерта. Днём в Псковской филармонии музыканты представят программу, посвященную русской классике. А вечером исполнят оперу Мусоргского «Хованщина».

Мариинский театр регулярно приезжает в Псков. Так, осенью 2023 года в Псковском кремле была исполнена опера «Борис Годунов», а вокалисты, солисты оркестра и артисты балета Мариинского – постоянные участники разнообразных концертных программ Псковской филармонии.

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