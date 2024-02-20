В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест

12:29, 20 февраля 2024, ПАИ

В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест по нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным, пишет газета «Призыв».



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»



Фото: Газета «Призыв»







Уже завершено устройство фундамента, выполняются работы по строительству стен и перекрытий цокольного этажа. Подрядчиком строительства выступает строительная компания «Развитие», работы должны быть завершены в декабре 2024 года.

Кроме того, новые школы возводятся также в Пыталовском и Гдовском районах, Пскове.