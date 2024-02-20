В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест
В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест по нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным, пишет газета «Призыв».
Уже завершено устройство фундамента, выполняются работы по строительству стен и перекрытий цокольного этажа. Подрядчиком строительства выступает строительная компания «Развитие», работы должны быть завершены в декабре 2024 года.
Кроме того, новые школы возводятся также в Пыталовском и Гдовском районах, Пскове.
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