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Общество

В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест

В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест по нацпроекту «Образование», инициированному президентом России Владимиром Путиным, пишет газета «Призыв».

  • В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест
    Фото: Газета «Призыв»
  • В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест
    Фото: Газета «Призыв»
  • В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест
    Фото: Газета «Призыв»
  • В Себеже продолжается строительство новой школы на 825 мест
    Фото: Газета «Призыв»

Уже завершено устройство фундамента, выполняются работы по строительству стен и перекрытий цокольного этажа. Подрядчиком строительства выступает строительная компания «Развитие», работы должны быть завершены в декабре 2024 года.

Кроме того, новые школы возводятся также в Пыталовском и Гдовском районах, Пскове.

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