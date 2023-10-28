В Себеже продолжается строительство школы на 825 мест

12:16, 27 октября 2023, ПАИ

В Себеже (Псковская область) продолжается строительство новой школы на 825 мест по нацпроекту «Образование».

На строительной площадке школы проводятся планировочные работы, продолжается армирование монолитной плиты фундамента, затем будет происходить заливка, сообщает издание «Призыв».

Подрядчиком строительства выступает строительная компания «Развитие», работы должны быть завершены в декабре 2024 года.

Ранее врио председателя комитета по образованию Псковской области Андрей Ермаков рассказал о ходе работ по строительству школ в приграничных районах Псковской области и планах по капитальному ремонту образовательных учреждений региона в 2024 году.