Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Экономика

Псковская область примет участие во всероссийском бизнес-форуме «Мой бизнес»

25-26 февраля в Московской области в парке «Патриот» состоится IV Всероссийский бизнес-форум «Мой бизнес». На одной площадке соберутся представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, коммерческих банков.

Как сообщили ПАИ в Центре «Мой бизнес», Псковская область также будет представлена на бизнес-форуме. Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев выступит одним из участников панельной дискуссии, где обсудят финансовые инструменты поддержки малого и микробизнеса.

Итоги реализации и планы по проведению федеральных конкурсных и акселерационных программ рассмотрят на панельной дискуссии. Для обсуждения выбраны программы «Мама-предприниматель» и «Мой добрый бизнес». Модератором площадки станет руководитель псковского Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова. В сессии примут участие руководители тех региональных центров «Мой бизнес», у кого участники по программам «Мама-предприниматель» и «Мой добрый бизнес» вошли в тройку победителей.

Финалистка программы «Мама-предприниматель» из Псковской области Ольга Волконская, которая выиграла главный приз - миллион рублей, поделится своими впечатлениями об участии в конкурсе.

Кроме этого, на форуме будут обсуждаться такие темы, как инструменты качественного роста МСП, пути решения кадрового голода, цифровизация.

«Форум «Мой бизнес» будет стартовым событием: уже 27 февраля в рамках выставки «Россия» пройдет День предпринимательства». Для гостей подготовлена обширная программа: они смогут узнать, как открыть и развивать бизнес, познакомятся с известными предпринимателями, оценят свой потенциал с помощью разных техник – бизнес-игр, викторин, увидят собственными глазами всю разноплановость российского малого бизнеса. Приглашаем каждого присоединиться к этому важному событию», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В День предпринимательства в павильоне №75 на стенде Псковской области от Центра «Мой бизнес» состоится презентация региональных инструментов поддержки МСП, проведение бизнес-викторины и лекция от псковского мастера.

Также на стенде будет открыта экспозиция продукции местных ремесленников и предпринимателей. Одним из ярких экспонатов на выставке станет изделие порховского мастера Ирины Константиновой. Одно из любимых изделий Ирины, фигура князя Александра Невского, выполнено в технике одного из самых редких видов ремесла – плетение из трав.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













19 февраля 2024

Более семи тысяч человек прошли обучение в псковском учебном центре за год
14 февраля 2024

На 8,5% в реальном выражении увеличилась зарплата в Псковской области
14 февраля 2024

Более 4,5 тысячи квартир построили в Псковской области за 2023 год
14 февраля 2024

Почти на 10% увеличилось производство скота и птицы на убой в Псковской области
14 февраля 2024

Представители Псковской области принимают участие в форуме национальных достижений на выставке «Россия»
14 февраля 2024

Псковский завод «Титан-Полимер» отмечает шесть лет со дня основания
14 февраля 2024

Меры поддержки предпринимательства обсуждают в медиацентре ПАИ
13 февраля 2024

Псковичам рассказали о новых правилах трудоустройства

© 2001-2024 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Машкарин Александр Юрьевич

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...