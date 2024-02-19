Псковская область примет участие во всероссийском бизнес-форуме «Мой бизнес»

11:31, 20 февраля 2024, ПАИ

25-26 февраля в Московской области в парке «Патриот» состоится IV Всероссийский бизнес-форум «Мой бизнес». На одной площадке соберутся представители федеральных и региональных органов власти, институтов развития, коммерческих банков.

Как сообщили ПАИ в Центре «Мой бизнес», Псковская область также будет представлена на бизнес-форуме. Председатель комитета по экономическому развитию и инвестиционной политике Псковской области Андрей Михеев выступит одним из участников панельной дискуссии, где обсудят финансовые инструменты поддержки малого и микробизнеса.

Итоги реализации и планы по проведению федеральных конкурсных и акселерационных программ рассмотрят на панельной дискуссии. Для обсуждения выбраны программы «Мама-предприниматель» и «Мой добрый бизнес». Модератором площадки станет руководитель псковского Центра «Мой бизнес» Анастасия Иванова. В сессии примут участие руководители тех региональных центров «Мой бизнес», у кого участники по программам «Мама-предприниматель» и «Мой добрый бизнес» вошли в тройку победителей.

Финалистка программы «Мама-предприниматель» из Псковской области Ольга Волконская, которая выиграла главный приз - миллион рублей, поделится своими впечатлениями об участии в конкурсе.

Кроме этого, на форуме будут обсуждаться такие темы, как инструменты качественного роста МСП, пути решения кадрового голода, цифровизация.

«Форум «Мой бизнес» будет стартовым событием: уже 27 февраля в рамках выставки «Россия» пройдет День предпринимательства». Для гостей подготовлена обширная программа: они смогут узнать, как открыть и развивать бизнес, познакомятся с известными предпринимателями, оценят свой потенциал с помощью разных техник – бизнес-игр, викторин, увидят собственными глазами всю разноплановость российского малого бизнеса. Приглашаем каждого присоединиться к этому важному событию», — отметила замминистра экономического развития РФ Татьяна Илюшникова.

В День предпринимательства в павильоне №75 на стенде Псковской области от Центра «Мой бизнес» состоится презентация региональных инструментов поддержки МСП, проведение бизнес-викторины и лекция от псковского мастера.

Также на стенде будет открыта экспозиция продукции местных ремесленников и предпринимателей. Одним из ярких экспонатов на выставке станет изделие порховского мастера Ирины Константиновой. Одно из любимых изделий Ирины, фигура князя Александра Невского, выполнено в технике одного из самых редких видов ремесла – плетение из трав.