Публикуем афишу празднования 80-летия освобождения Локнянского района от немецко-фашистских захватчиков

13:11, 20 февраля 2024, ПАИ

День защитника Отечества, 80-летие освобождения Локнянского района от немецко-фашистских захватчиков, 81-я годовщина подвига Героя Советского Союза Александра Матросова и 100-летие со дня его рождения приглашают отметить в Локне, пишет газета «Восход».

22 февраля в 09:30 состоится сбор участников автопробега «Потягнём за Отечество» на площади Ленина, а в 10:00 автопробег стартует от площади Ленина. В 11:45 – торжественное шествие пешей колонны участников мероприятий памяти Героя Советского Союза Александра Матросова в деревне Чернушки, в 12:00 – митинг у мемориала на месте гибели Героя Советского Союза Александра Матросова в Чернушках. С 12:30 до 14:30 пройдут спортивные мероприятия, в которых примут участие команды из Локнянского муниципального округа, Великих Лук и Бежаниц.

Кроме того, с 22 по 24 февраля в Локнянском сельскохозяйственном техникуме на улице Социалистической, 36 состоится XXIV традиционный региональный турнир по боксу класса «Б», посвящённый памяти Героя Советского Союза Александра Матросова.

22 февраля с 17:00 до 23:00 состоятся предварительные бои. 23 февраля с 12:00 до 14:00 – начало соревнований и полуфинальные бои. С 14:00 до 14:30 – торжественная церемония открытия, с 14:30 до 21:00 – полуфинальные бои.

24 февраля с 12:00 до 17:00 пройдут финальные бои и награждение участников турнира.

Кроме того, 26 февраля в Локнянском муниципальном округе пройдут митинги и возложения цветов на воинских захоронениях:

10:00 – Локня (митинг).

10:00 – Иваньково (возложение цветов).

10:00 – Подберезье (митинг).

10:00 – Валуевское (митинг).

10.15 – Алексеевское (возложение цветов).

10:30 – Заклюка (возложение цветов).

11:00 – Башово (митинг).

11:00 – Михайлов Погост (возложение цветов).

12:00 – Миритиницы (митинг).

14:00 – Юхово (возложение цветов).

А также в 14:00 в культурно-досуговом центре в Локне состоится открытый патриотический конкурс «К подвигу героев сердцем прикоснись».