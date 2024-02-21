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Очередная сессия областного Собрания назначена на 27 февраля

Очередная, 30-я сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 27 февраля. Решение принял Совет законодательного органа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.

Очередная сессия областного Собрания назначена на 27 февраля. Фото: пресс-служба Псковского областного Собрания депутатов

Выбор даты обусловлен запланированным на последние числа февраля посланием президента Федеральному Собранию – в этот день представители органов власти, как и все жители России, будут слушать выступление Владимира Путина.

В повестке 24 вопроса. Депутатам предстоит рассмотреть предложение губернатора Михаила Ведерникова об индексации социальных пособий отдельных категорий граждан и о расширении возможностей использования средств материнского капитала. Также Собрание примет решение о назначении шести мировых судей, о создании аппарата региональных уполномоченных и объявит начало отбора кандидатов для избрания членов Общественной палаты.

Парламентского часа по общему решению в этот раз не будет, но сессия начнётся с традиционных выступлений фракций. Заседание пройдёт в зале областного Собрания.

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