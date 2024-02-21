Очередная сессия областного Собрания назначена на 27 февраля
Очередная, 30-я сессия Псковского областного Собрания депутатов назначена на 27 февраля. Решение принял Совет законодательного органа. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе Псковского областного Собрания депутатов.
Выбор даты обусловлен запланированным на последние числа февраля посланием президента Федеральному Собранию – в этот день представители органов власти, как и все жители России, будут слушать выступление Владимира Путина.
В повестке 24 вопроса. Депутатам предстоит рассмотреть предложение губернатора Михаила Ведерникова об индексации социальных пособий отдельных категорий граждан и о расширении возможностей использования средств материнского капитала. Также Собрание примет решение о назначении шести мировых судей, о создании аппарата региональных уполномоченных и объявит начало отбора кандидатов для избрания членов Общественной палаты.
Парламентского часа по общему решению в этот раз не будет, но сессия начнётся с традиционных выступлений фракций. Заседание пройдёт в зале областного Собрания.
Уникальный автопробег, полевая каша и пешее шествие: Иван Белугин рассказал, как в Локнянском районе отметят подвиг Матросова
Строительство моста на Северном обходе Пскова месяц будут вести в круглосуточном режиме