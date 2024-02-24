Полнолуние февраля: все тайное станет явным

16:18, 24 февраля 2024, ПАИ

Если не боитесь скелетов из шкафов, читайте рекомендации астролога и колумниста ПАИ Натальи Барановой на 24 февраля.

Последнее зимнее полнолуние позволит увидеть реальность такой, какая она есть, и найти ответы на многие актуальные вопросы. Но для этого необходимо быть честным, в первую очередь с собой.

Солнце и Луна в астрологии символизируют две части человеческой личности, проявленную и непроявленную – сознание и подсознание. В терминологии Юнга – Персону и Тень. В момент полнолуния светила становятся в оппозицию друг другу, то есть все внутренние конфликты максимально проявляются и высвечиваются. В момент полнолуния у нас всегда есть шансы увидеть то, что было скрыто, сделать тайное явным. Не зря в это время Луна на небе максимально яркая, полная и заметная.

24 февраля полнолуние происходит на оси Дева – Рыбы. Символизм знака Рыбы в астрологии следующий: это тайны, непроявленная сторона реальности, интуиция, ложь и помутнение сознания. Дева – полная противоположность: трезвый ум, логика, анализ, критическое мышление. Если Рыбы ходят в розовых очках, Дева их безжалостно разбивает. Тут уместно вспомнить реплику известного персонажа Жени Лукашина из культового советского фильма: «Я хирург, я часто делаю людям больно, чтобы потом им стало хорошо». Вот Дева и есть такой хирург со скальпелем напротив человека, который просит: «Не лишайте меня моей уютной и спасительной лжи». Именно таков смысл грядущего полнолуния 24 февраля. Какой выбор вы сделаете и на каком полюсе предпочтете находиться, дело исключительно ваше. Но если вас беспокоит какая-то ситуация, в период 22–26 февраля (то есть вблизи полнолуния) у вас есть все шансы узнать правду. Можно задавать прямые вопросы другим участникам ситуации, можно включить талант детектива, можно просто внимательно наблюдать за пространством и считывать его сигналы. Иногда бывает, что мы узнаем нежеланную правду как бы против своей воли. Но это означает лишь, что подсознание уже не справляется с количеством лжи внутри.

Я прогнозирую, что в это полнолуние вскроется много вещей, связанных с супружеской неверностью, так как в момент полнолуния плюсом к его символизму будет соединение Венеры и Марса (это напряженный, конфликтный аспект). Так что не удивляйтесь, если муж «случайно» забудет закрыть окно на экране компьютера с левой перепиской.

Кстати, ваше эмоциональное состояние вблизи полнолуния позволяет понять, насколько вы честны с собой, насколько в ладу с собственными эмоциями, особенно негативными, умеете ли вы их конструктивно выражать и проживать. Если вас эмоционально штормит, если накрывает бессонница или головная боль, если маленькие дети капризничают больше обычного – точно есть с чем работать.

Внешние события и конфликты очень часто являются лишь отражением наших внутренних процессов и помогают нам лучше понять происходящее. К примеру, вам постоянно хамят или задирают незнакомые люди, значит, вы суете нос в чужую жизнь. Постоянно получаете травмы в быту – есть неосознаваемое чувство вины. Вокруг вас все постоянно опаздывают – вы берете на себя лишнюю ответственность и т. д.

Ну а если у вас все благополучно, вы человек зрелый и осознанный, сами давным-давно повытаскивали все скелеты из сундуков, отмыли и держите на каминной полке, ближайшее полнолуние предлагает поразмышлять над следующими вопросами: все ли необходимое и конкретное я делаю для себя, чтобы превратить мечту в реальность? Правильную ли стратегию я выбрал для достижения цели? Понимаю ли я свое предназначение? Все ли я делаю для того, чтобы поддерживать себя в оптимальном и продуктивном состоянии? Кстати, ось Дева – Рыбы в астрологии связана еще и с медициной. Внимательно отнеситесь к сигналам, которые может посылать собственный организм. Вполне вероятно, что проблему удастся углядеть на самой ранней стадии, а значит, будет больше шансов ее благополучно преодолеть. За два-три дня до полнолуния (но не в сам день!) хорошо проходить медицинские обследования и сдавать анализы именно по этой причине.

Ну а самый продуктивный путь использования энергии (а вблизи полнолуния она находится на максимуме) – это пустить ее на творческие и деловые свершения.