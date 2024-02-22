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Общество

Реконструкцию освобождения Дно от немецко-фашистских захватчиков покажут зрителям 24 февраля

Жителей Дновского района и его гостей приглашают принять участие в мероприятиях, посвящённых празднованию 80-летия освобождения района от немецко-фашистских захватчиков, которые пройдут 24 февраля. Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Дновцы отметят 80-летия освобождения района 24 февраля. Фото: газета "Дновец"

Торжественно-траурная церемония – митинг и возложение венков и цветов на братском захоронении в городском сквере состоится 24 февраля. Начало мероприятия в 11:00.

В этот же день в 12:00 в парке имени Пушкина начнётся инсценировка первого дня освобождения города Дно от немецко-фашистских захватчиков – проект «Ожившая история».

«Гостей ждёт погружение в один из дней далёкого 1944 года. Вы сможете посидеть вместе с партизанами у костра, получить первую помощь в полевом госпитале, написать письмо на фронт, обменять на рынке мыло на сахар или керосин на сало (а можно и наоборот!), почитать газеты 1944 года в избе-читальне и много-много чего ещё – в общем, стать свидетелями того, как оживёт история», – рассказали организаторы.

В программе мероприятия предусмотрена и солдатская каша, приготовленная на полевой кухне.

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