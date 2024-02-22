Организаторы Сретенского бала в Пскове определились с музыкальным и танцевальным репертуаром

12:27, 22 февраля 2024, ПАИ

Организаторы Сретенского бала в Пскове определились с музыкальным и танцевальным репертуаром, сообщили ПАИ в Псковском городском молодёжном центре.

В программе будет три отделения. В первом будут исполнены приветственный вальс (муз. Штраус «На голубом Дунае»), полонез (муз. Чайковский «Евгений Онегин»), сретенский вальс (муз. Чайковский «Вальс цветов»), полька-тройка (муз. Шварц «Добрый жук»), игра «Вальсовый дуэт» (муз. Чайковский «Спящая красавица»), мазурка, гросфатер (муз. Штраус «Полька «Трик-трак») и венгерка (муз. Сантеухини «Рио-Рита»). Кроме того, в этом отделении представят номинантов на короля и королеву бала.

Во втором отделении можно будет станцевать фигурный вальс (муз. Дога «Вальс»), кадриль (муз. Штраус «На охоте»), польку быструю («Весёлая кадриль»), падепатинер (муз. Helen st. John «Love theme from flash dance»), па-де-катр (муз. Нино Рота «Вальс из к/ф «Леопард»), поиграть в игру «Ручеёк» и посмотреть выступления номинантов Королей и Королев под музыку Цфсман «Медленный вальс».

В третьем отделении гостей и участников ждут вальс-знакомство (муз. Свиридов «Метель»), игры «Вальс с цветком» под музыку Боккерини «Менуэт» и «Бесконечный галоп», испанский вальс, шапелуаз и полонез (муз. Чайковский «Евгений Онегин»).

Вся музыка в день мероприятия будет исполняться вживую музыкантами губернаторского симфонического оркестра.

Регистрация пар на Сретенский бал продолжается и будет идти до 26 февраля включительно – для этого необходимо заполнить форму. Если по какой-то причине пары для танцев нет, но стать участником хочется, можно писать сюда: vk.com/topic-218648598_49753883.

Напомним, организатором является МБУ «Псковский городской молодёжный центр». Сретенский бал состоится 3 марта в СРП «Простория» (Псков, Иркутский переулок, 2).

Актуальная информация размещается на сайте Сретенского бала.