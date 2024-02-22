Приуроченный ко Дню защитника Отечества кинопоказ прошёл в ПсковГУ
Кинопоказ, приуроченный ко Дню защитника Отечества, состоялся в ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.
Участниками мероприятия стали студента второго курса по направлению «строительство».
Кинокартина была посвящена курсантам подольского артиллерийского и пехотного училищ, которые получили приказ занять оборону на рубеже и сдерживать наступление фашистских захватчиков, пока не подойдёт подкрепление.
После просмотра фильма состоялась открытая дискуссия.
Отмечается, что встреча прошла в рамках работы координационного центра ПсковГУ по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма.
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