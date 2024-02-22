Приуроченный ко Дню защитника Отечества кинопоказ прошёл в ПсковГУ

22:34, 22 февраля 2024, ПАИ

Кинопоказ, приуроченный ко Дню защитника Отечества, состоялся в ПсковГУ, сообщили ПАИ в пресс-службе университета.

Участниками мероприятия стали студента второго курса по направлению «строительство».

Кинокартина была посвящена курсантам подольского артиллерийского и пехотного училищ, которые получили приказ занять оборону на рубеже и сдерживать наступление фашистских захватчиков, пока не подойдёт подкрепление.

После просмотра фильма состоялась открытая дискуссия.

Отмечается, что встреча прошла в рамках работы координационного центра ПсковГУ по вопросам формирования у молодёжи активной гражданской позиции, предупреждения межнациональных и межконфессиональных конфликтов, противодействия идеологии терроризма и профилактики экстремизма.